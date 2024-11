Difesa: Bonelli, ‘priorità Lega più militari e meno medici’

agenzia

Roma, 14 nov. “Oggi, la maggioranza di destra, con la Lega, ha presentato una proposta di legge per assumere nella Marina Militare 4.272 nuovi marinai. La Lega invece di assumere medici vuole più militari: nel nostro Paese mancano 25 mila medici e 65 mila infermieri. Il presidente della commissione difesa della Lega Minardo vuole assumere 4.272 militari e ha presentato una legge a tal proposito: l’ennesimo schiaffo in faccia a tutti quei cittadini che non riescono ad accedere al diritto alle cure. Ecco le priorità della destra al governo: meno medici e più armi”. Così il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

