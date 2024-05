Mattarella: il ricordo di Goria, ‘insieme sviluppo e risanamento, stop distorsioni corporative’

agenzia

Asti, 23 mag. Giovanni Goria aveva “una sensibilità che lo portava a considerare come strettamente connessi i temi del risanamento economico e dello sviluppo, cioè di una gestione della finanza pubblica che non mortificasse l’economia; di una progressione della spesa pubblica accompagnata da un sistema fiscale moderno”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo ad Asti alla commemorazione di Giovanni Goria, nel trentennale della morte, organizzata dall’omonima fondazione.

“Lo colpiva -ha aggiunto il Capo dello Stato- la inquietudine che si respirava al Nord del Paese, che reclamava ammodernamenti importanti e scelte coraggiose anche per quanto riguardava il terreno della politica e della sua rappresentanza. La sua era la sfida della concretezza, riprendendo, in questo, l’insegnamento di uno dei suoi grandi estimatori, Giovanni Marcora. Voleva -e sapeva- assumersi il rischio di governare. Proprio l’avvio di una fase nuova di sviluppo era concepito come prova di credibilità del rinnovamento della politica, di un nuovo gruppo dirigente”.