Mo: Boschi, ‘Tajani impalpabile in questa vicenda’

Roma, 16 gen. “Speriamo che l’accordo sia effettivamente confermato da Israele e che regga. Spiace comunque che il governo italiano non abbia giocato un ruolo da protagonista. Il ministro Tajani è stato impalpabile in questa vicenda, si recherà nei prossimi giorni in Medio Oriente, così come è andato in Libano o in Siria, ma tutto sempre a cose fatte, quando ormai gli accordi sono stati raggiunti da altri”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi durante la trasmissione di Tv2000 “Di Bella sul 28”.