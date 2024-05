Ue: Urpilainen, ‘Italia supporta strategia Global Gateway, è modello di apertura’

agenzia

Roma, 22 mag. “L’italia supporta la strategia Global Gateway ed è un membro importante: l’organizzazione di questo seminario ne è la conferma. Geoeconomia e geopolitica sono strettamente interconnessi, lo dimostrano le crisi, che hanno colpito tutti noi. Global Gateway rappresenta un’offerta quantitativa e qualitativa per infrastrutture: creiamo ambienti propizi agli investimenti e, lavorando insieme, abbiamo più visibilità e impatto. L’Italia è molto coinvolta nelle nostre iniziative: l’Enel, ad esempio, sviluppa programmi per le energie rinnovabili. In un momento storico in cui i Paesi rischiano di chiudersi ancora di più in se stessi l’Italia rappresenta un modello verso l’apertura”. Lo ha detto la commissaria europea per i Partenariati Internazionali Jutta Urpilainen in un videomessaggio trasmesso al seminario “Global Gateway Ue e Settore Privato – Sfide e opportunità per il sistema Italia” in corso alla Farnesina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA