Umbria: Ascani, ‘con Proietti impegno deciso per salute, diritto non privilegio’

agenzia

Roma, 12 nov. “La salute un diritto riconosciuto a tutti, non un privilegio. Il primo punto del programma di Stefania Proietti per l’Umbria è chiaro: dopo anni di smantellamento della sanità pubblica a vantaggio di quella privata da parte della gestione Tesei, occorre un impegno deciso per dare a tutte le umbre e a tutti gli umbri la possibilità di accedere alle cure, di usufruire di servizi di qualità a prescindere dalle possibilità economiche di ciascuno o dal territorio di provenienza”. Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem.