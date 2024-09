Usa 2024, l’uomo che mirava a Trump è il 58enne Ryan Routh

agenzia

Trasferitosi alle Hawaii nel 2018. Sostenitore dell'Ucraina

NEW YORK, 15 SET – L’uomo armato al club di golf di Donald Trump è stato identificato come Ryan Wesley Routh, 58 anni. Lo riportano i media Usa. Routh ha frequentato la North Carolina Agricultural and Technical State University e nel 2018 si è trasferito alle Hawaii. Sui suoi social ha postato più volte in merito alla guerra in Ucraina, tentando anche di reclutare soldati per la causa di Kiev.

