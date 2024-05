Video dalla rete

Festa in grande stile a Bologna in occasione della qualifica del Bologna Fc in Champions League. Lungo le vie della città fino a piazza Maggiore 40mila i tifosi che hanno partecipano alla parata tra fumogeni, cori e bandiere. Il pullman scoperto con i giocatori, partito dallo stadio, ha raggiunto piazza Maggiore, colma di supporter rossoblù.

