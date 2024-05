Il deputato inglese ritorna in Aula dopo l’amputazione di braccia e gambe: i colleghi gli dedicano una standing ovation

Video dalla rete

Il deputato inglese Craig Mackinlay è stato accolto da un lungo applauso al suo ritorno in Aula dopo l’amputazione di braccia e gambe in seguito a una sepsi. Mckinlay, membro del partito conservatore attualmente al governo, si è ammalato lo scorso settembre. In un’intervista ai media britannici ha raccontato il momento in cui si sono manifestati i sintomi dello shock settico: «Nel giro di 30 minuti tutto il mio corpo è diventato di colore blu». La sepsi è la risposta dell’organismo a un’infezione. Nelle immagini, Mackinlay è apparso visibilmente commosso di fronte all’omaggio che gli hanno tributato i parlamentari inglesi.

