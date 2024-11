Le parole di Conte a Dazn, furioso contro il Var: «Se c’è un errore deve intervenire»

Video dalla rete

«Ma che significa che il Var non interviene? Quando vogliono, e quando conviene, lo fanno, altre volte no. Il Var deve intervenire se c’è un errore, a livello di logica deve farlo. Se c’è il Var, deve correggere gli errori o intervenire per cose non viste dall’arbitro. Si era partiti benissimo quando è stato introdotto, ora può intervenire o non intervenire, ma che significa? È una cosa che mi fa arrabbiare, da tempo lo volevo dire. Il Var deve intervenire, altrimenti si creano dei retropensieri»: Antonio Conte è una furia nel dopopartita di Inter-Napoli. Non ha gradito l’assegnazione all’Inter del rigore poi fallito da Calhanoglu e si è sfogato ai microfoni di Dazn.

