Morata corre ad abbracciare la moglie Alice Campello e i figli: le lacrime di gioia per la vittoria della Spagna

Video dalla rete

«La mia ragione d’essere» così scrive su Instagram Alvaro Morata, taggando Alice Campello in un video in cui si vede il campione della Spagna che corre ad abbracciare la moglie e i figli subito dopo il fischio finale della sfida contro l’Inghilterra che ha consegnato alla Roja il titolo di campione di Euro2024.Mentre ancora i compagni sono in campo a festeggiare, l’attaccante sale in tribuna per abbracciare la moglie e i loro quattro figli e festeggiare il titolo.

