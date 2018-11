La lasagna di Diletta con "mulinciane" e piselli: ecco come la prepara

Da brava siciliana prepara le lasagne con le "mulinciane" (ndr melanzane). E su consiglio di nonna Elena, ci aggiunge anche i piselli. La Leotta si diletta tra i fornelli in stile "Masterchef" con tanto di grembiule con impresso il suo nome che le è stato regalato proprio dal famoso talent culinario di Sky. La giornalista e conduttrice sportiva di Dazn, dà prova di essere Diletta di nome e di fatto, preparando una gustosa teglia di lasagne con la ricetta, particolarmente ricca di ingredienti, di sua nonna. Sulla pronuncia delle "mulinciane" però non ci siamo: il trasferimento a Milano le ha perfezionato la dizione ma le ha fatto dimenticare il dialetto siciliano. Ma per questa volta, la perdoniamo.