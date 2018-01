Librino, in una botola avevano nascosto un chilo di marijuana

Polizia di Catania ha trovato e sequestrato un chilo di marijuana nascosta in un palazzo in viale San Teodoro nel quartiere di Librino.

Gli agenti del Commissariato Librino avevano notato un via vai di giovani e hanno deciso di intervenire provocando il fuggi fuggi di coloro che stazionavano sul posto. I poliziotti hanno controllato soprattutto in un garage con il cane antidroga Vite dell’unità cinofila, che ha guidato gli agenti verso una porzione del pavimento del garage, segnalando con insistenza la possibile presenza di droga.

A quel punto è stato rimosso del materiale ed effettivamente è stato scoperto che sotto, camuffata dalle mattonelle, c’era una botola di di metallo all’interno della quale erano state nascoste delle buste di plastica bianche, del tipo utilizzato per la spesa, ciascuna ricolma di palline di carta stagnola contenenti marijuana. In tutto sette sacchetti e 360 palline con all’interno di ciascuna poco più di gr 2 di marijuana, già steccata e pronta per lo smercio, e una busta di plastica trasparente contenente circa gr 160 sfusi della medesima sostanza, per un peso complessivo pari ad un chilo.