Disastri fiume Naro e Punta bianca, Corrao interroga la Commissione Europea

Il deputato europeo siciliano dei Verdi, Ignazio Corrao, si è rivolto alla Commissione Europea, e spiega: “Ho chiesto di intervenire per esaminare lo stato di salute del Fiume Naro ad Agrigento, promuovere il riuso delle acque di vegetazione ricche di polifenoli, e per verificare eventuali violazioni comunitarie a danno della candidata riserva naturale di Punta Bianca causate dalla presenza del poligono militare. Siamo al fianco delle associazioni ambientali del territorio, come Mareamico, che rappresentano un presidio fondamentale per la difesa dell’ambiente. Il disastro ambientale che ormai da anni sta colpendo Punta Bianca e il Fiume Naro è diventato insopportabile. Da una parte la riserva naturale è invasa dal poligono di esercitazione militare e dall’altra vi è uno dei fiumi più inquinati d’Europa dove si scarica qualsiasi cosa. E’ giunta l’ora che la Commissione ponga i riflettori su quanto sta accadendo nel territorio agrigentino”.

