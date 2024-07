Asp Catania, Giuseppe Laganga Senzio è il nuovo direttore generale

Sanità

Era già stato nominato commissario straordinario dell'ente a fine gennaio, ruolo lasciato a seguito dell'inchiesta "Nemo Sud" di Messina. Oggi la conferma da parte della giunta regionale

Sarà Giuseppe Laganga Senzio a guidare l’Asp di Catania. La nomina a direttore generale dell’Azienda sanitaria ha ricevuto il via libera della giunta regionale nel corso della seduta di oggi. Si tratta dell’ultimo provvedimento delle nomine della sanità: con questa nomina si chiude la partita delle diciotto assegnazioni dei manager delle aziende e degli enti del Servizio sanitario pubblico regionale.

Laganga Senzio, 47 anni, era già stato nominato commissario straordinario dell’ente lo scorso 31 gennaio, ruolo lasciato lo scorso maggio a seguito dell’inchiesta sul centro clinico Nemo Sud in quanto, all’epoca dei fatti, direttore generale dell’azienda universitaria “G. Martino” Messina. Si era poi ufficialmente dimesso dal ruolo, con ratifica della Regione siciliana il 17 giugno. Lo scorso 9 luglio il giudice per le indagini preliminari di Messina Claudia Micale ha revocato la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di contrarre con la pubblica amministrazione e del divieto temporaneo di esercitare l’impresa in ambito sanitario

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA