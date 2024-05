Accoltella moglie e figli, il bambino si è svegliato e sta migliorando

Condizioni

I due piccoli, di 7 e 3 anni, erano rimasti gravemente feriti dal padre che nei giorni scorsi si era scagliato contro i familiari dopo aver appreso dalla moglie che voleva separarsi

«Le condizioni del bimbo di sette anni vanno migliorando. E’ stato estubato, si è svegliato e si alimenta da solo. Racconta quello che è successo, ma al momento i medici e i sanitari cercano di farlo distrarre e pensare ad altro. Per gli interventi chirurgici che ha subito la prognosi resta riservata. Più delicate le condizioni della sorella di 3 anni. Anche lei di tanto in tanto si sveglia, non ha apparentemente problemi neurologici, ma continuiamo a tenerla sedata per eseguire alcuni esami in attesa che i parametri vitali si ristabiliscano completamente. La bambina è piccola e tutti gli esami vanno fatti in sedazione. E’ controllata minuto per minuto. Al momento la prudenza per tutte e due è massima». Gaetano Buccheri direttore sanitario dell’azienda Civico di Palermo fa il punto sulle condizioni dei due bambini che sarebbero stati accoltellati dal padre Daniele Alba meccanico di 35 anni a Cianciana (Agrigento). Anche la moglie dell’uomo è stata accoltellata ma non è grave.