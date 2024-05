Dai No Vax alla Lega fino alla Dc di Cuffaro: chi è Francesca Donato

il profilo

Marchigiana d'origine si era trasferita a Palermo nel 1999 dopo avere sposato Angelo Onorato

Nata ad Ancona il 25 agosto 1969, diplomata a Venezia, laureata a Modena, avvocata a Padova fino al 2012, poi il traslocò a Palermo dal 1999, anno delle nozze con l’imprenditore siciliano Angelo Onorato, Francesca Donato ha acquisito popolarità durante la pandemia per le sue posizioni scettiche nei confronti del vaccino e le sue battaglie contro il green pass.

Ma il suo impegno in politica risalte al 2013, quando “per stimolare un dibattito mediatico e politico fino ad allora assente in Italia sul tema della permanenza nel sistema dell’Euro”, fonda Progetto Eurexit, un’associazione fra imprenditori e professionisti desiderosi di confrontarsi sulle politiche economiche e monetarie in Europa.

Nel 2014 la candidatura al Parlamento europeo nelle circoscrizioni nord-est ed isole nelle liste della Lega nord, poi il bis sempre con il Carroccio nel 2019 nella circoscrizione insulare, stavolta culminata con l’elezione con 28.460 preferenze.