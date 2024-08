Metro di Catania, si sblocca l’impasse sui lotti Stesicoro-Aeroporto e Monte Po-Misterbianco

TRASPORTI

Nel primo caso accolta la richiesta dell'appaltatore di maggiori oneri, nel secondo individuata la strada per riaffidare l'opera

«Finalmente lo stallo che interessava i due lotti “Stesicoro-Aeroporto” e “Monte Po-Misterbianco Centro” della Ferrovia Circumetnea di Catania è in via di risoluzione. I collegi tecnici chiamati a esprimersi in merito alle criticità riguardanti le due tratte hanno concluso le proprie attività, fornendo gli elementi necessari per far ripartire la realizzazione di un’opera strategica, su cui è alta l’attenzione del Mit e mia personale». Lo ha dichiarato il deputato e sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante.