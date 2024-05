Motociclista 60enne muore in via Pertini a Palermo

Incidente

L’uomo era alla guida di una moto Bmw ed è stato trovato sull'asfalto a circa 20 metri dal suo mezzo

Antonino Crivello, 61anni, è morto in un incidente stradale nel quartiere Zen di Palermo, in viale Sandro Pertini, in prossimità di un curvone. L’uomo era alla guida di una moto Bmw ed è stato trovato sull’asfalto a circa 20 metri dal suo mezzo. Sono intervenuti i carabinieri, gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale e i sanitari del 118 che hanno potuto soltanto constatare il decesso. Da chiarire le cause dell’incidente.

