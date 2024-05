Rubati oggetti sacri nella chiesa Regina Pacis di Giarre: profanato anche il tabernacolo

Nel Catanese

Furto ai danni della chiesa Regina Pacis di Giarre, nel Catanese. I ladri si sono intrufolati nella notte all’interno del luogo sacro e hanno rubato una serie di oggetti religiosi il cui valore complessivo ammonta a oltre 5000 euro. A fare l’amara scoperta stamani è stato Salvo Mancuso, consigliere parrocchiale, che ha aperto le porte e ha trovato i locali sottosopra.

Profanato anche il tabernacolo, contenente le ostie consacrate. Tra gli oggetti trafugati ci sarebbero paramenti, calici, pissidi, ampolline, l’aspersorio, altri oggetti in ottone e argento e una cassa bluetooth. Sul posto i carabinieri per un sopralluogo e i rilievi e per acquisire le immagini delle telecamere della zona. Avvisati anche padre Taddeo Ambet, parroco della chiesa, in questo momento fuori sede, e il vescovo di Acireale.