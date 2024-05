Truffe da falsi carabinieri, avvocati e operatori del 118 ai danni di anziani: è allarme a Siracusa

Rischi

I carabinieri mettono in guardia da eventuali telefonate che soprattutto gli anziani possono ricevere alle loro utenze fisse

I carabinieri del Comando provinciale di Siracusa segnalano in provincia diverse truffe, tentate o consumate, messe in atto da sedicenti carabinieri, avvocati e operatori del 118. Il modus operandi utilizzato dai truffatori è quasi sempre lo stesso. Individuata la potenziale vittima, solitamente un anziano, viene contattata telefonicamente, nella maggior parte dei casi su una utenza fissa, da un finto maresciallo dei carabinieri che segnala l’arresto di un parente. A questo punto alla vittima viene proposta la liberazione in cambio di denaro da versare nelle mani di un avvocato, che di lì a poco la raggiungerà in casa. Gli scenari possono cambiare e i truffatori, come veri e propri attori, inscenano ora l’incidente stradale che vede coinvolto il familiare, ora il sequestro del mezzo o l’emissione di una sanzione amministrativa che richiede il pagamento di una certa somma per evitare denunce penali.