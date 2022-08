Borsa: Asia chiude settimana in positivo, Europa verso rialzo

MILANO, 05 AGO - Ultima seduta della settimana positiva per le Borse di Asia e Pacifico. A Tokyo il Nikkei chiude a +0,87% ai massimi in due mesi con gli acquisti che si concentrano sul settore tecnologia. Rialzi sopra il punto percentuale per le piazze cinesi Shanghai e Shenzhen, a scambi in corso, mentre non si stemperano le tensioni tra Pechino e Washington per la visita del speaker della Camera Nancy Pelosi a Taiwan. Più cauta Hong Kong (+0,37%). Seul segna, invece, un +0,72% e Sydney un +0,58%. Attesa in rialzo l'Europa, così come sono con il segno più i future su Wall Street. Dopo al produzione tedesca, cresciuta più delle previsioni, è attesa quella italiana. Mentre negli Stati Uniti è in agenda il dato sul mercato del lavoro a luglio che dovrebbe aver creato 250 mila nuovi posti di lavoro, con un tasso di disoccupazione stabile al 3,6%.

