Eurocamera voterà sull'immunità a Verhofstadt dopo la querela di Salvini

BRUXELLES - Gli eurodeputati riuniti a Strasburgo in occasione della plenaria del Parlamento europeo voteranno oggi sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Guy Verhofstadt in relazione a un procedimento penale avviato nei suoi confronti da Matteo Salvini dinanzi alla Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Trento per presunta diffamazione mediante social network.Nel formulare tali commenti Verhofstadt avrebbe diffamato il deputato al Parlamento italiano, ai sensi dell'articolo 595, commi 1 e 3, del codice penale italiano. Nel testo già approvato in commissione si raccomanda di difendere l'immunità del belga, perché sono affermazioni fatte nel ruolo di deputato. I risultati del voto a scrutinio segretato saranno annunciati domani.

