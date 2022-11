A Catania si "accende" il Natale: luci a led e con accensione ridotta per risparmiare

Con l'accensione del tradizionale albero di luci in piazza Università e delle luminarie in via Etnea e in numerose altre strade cittadine, è stato simbolicamente avviato il periodo pre natalizio a Catania con il programma di eventi promossi dal Comune per le festività di fine anno. La grande installazione di luci nella centrale piazza cittadina, con i suoi oltre 10 metri di altezza e 300 metri di led luminosi rossi e blu, svetta al centro del cuore pulsante delle attività natalizie, per il secondo anno di fila grazie al partner glo TM, che a Catania ha promosso anche altre iniziative artistiche tra cui gli elefanti colorati. Il progetto di realizzazione degli allestimenti scenografici di luci, offerto dalle aziende partecipate Amts, Catania Rete Gas, Sidra e Fce, ha consentito l’accensione di luminarie in via Etnea e in diverse vie e piazze cittadine, senza costi per il Comune, grazie al coordinamento del capo di gabinetto Giuseppe Ferraro in attuazione degli indirizzi del Commissario Straordinario Federico Portoghese.

Questi gli itinerari stabiliti per le luci natalizie: da piazza Michelangelo lungo il viale Vittorio Veneto, viale Libertà e fino a piazza principessa Iolanda; da via Monserrato lungo la via Gabriele D'Annunzio, con la novità aggiuntiva di viale Ionio. Luminarie anche in via Umberto, da piazza Iolanda a via Etnea e dai prossimi giorni anche in corso Sicilia.

Per contribuire al risparmio energetico, saranno utilizzate solo lampadine a led, con un’accensione ridotta di due ore, dal tramonto sino alle 23,00 anziché fino all’una di notte. I siti che dalla prossima settimana ospiteranno i mercatini natalizi, curati da diverse associazioni culturali con la collocazione delle classiche casette o panchette in legno, sono piazza Università, lato est e ovest, via Minoriti e via Montesano.

Foto di Roberto Viglianisi

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA