Marcel Jacobs, il matrimonio con Nicole Daza a due passi dalle acque del Lago di Garda

Marcell Jacobs ha detto sì. Sulle rive del suo Garda, nel parco della Torre San Marco di Gardone Riviera, ha sposato Nicole Daza, circondato da tanti amici e parenti, alcuni dei quali arrivati dagli Stati Uniti, paese d’origine del fuoriclasse azzurro.

«Elegantissimo nel suo smoking scuro - sottolinea una nota della Fidal -, il campione olimpico dei 100 metri ha raggiunto in barca, da Desenzano, la location scelta per il matrimonio. Un altare di fiori bianchi ha fatto da cornice allo scambio delle promesse e al rito civile, officiato dal segretario comunale di Gardone Valeria Ferro. Nozze e compleanno nella stessa indimenticabile giornata, per Nicole, splendida nel suo lungo velo, abbracciata dal piccolo Anthony.

Coach Paolo Camossi, il testimone, ha accompagnato Marcell anche in questa avventura e molti amici dell’atletica hanno celebrato la star azzurra della velocità, dall’oro olimpico del salto in alto Gianmarco Tamberi, al compagno di staffetta a Tokyo Fausto Desalu, a Paolo Dal Molin, Johanelis Herrera, Laura Strati. Con loro il presidente della Fidal Stefano Mei, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il vicepresidente federale e DT Fiamme Oro Sergio Baldo, tra i circa 150 invitati che hanno reso unica la giornata dell’uomo entrato nella leggenda».

Il matrimonio - celebrato con rito civile a due passi dalle acque del lago - è stato blindatissimo e riservato ai 150 invitati. Centinaia di curiosi hanno salutato i due sposi quando sono partiti da Desenzano del Garda e quando poi sono arrivati a Gardone Riviera.

