La Norvegia chiude le frontiere pure ai turisti russi a partire dal 29 maggio

il caso

La decisione del Governo scandinavo: noi al fianco dell'Ucraina

La Norvegia ha annunciato la chiusura delle frontiere ai turisti russi a partire dal 29 maggio, privandoli dell’ultimo punto di accesso diretto allo spazio Schengen. «La decisione di inasprire le regole di ingresso è in linea con l’approccio della Norvegia di stare al fianco dei suoi alleati e partner in risposta alla guerra illegale di aggressione della Russia contro l’Ucraina», ha detto il ministro della Giustizia, Emilie Enger Mehl, in un comunicato stampa.