Tajani, governo italiano isolato, non bastano frasi roboanti

SALISBURGO - "Il governo italiano è isolato, al di là delle frasi di routine non riesce a portare a casa risultati. Non bastano le frasi roboanti", l'Italia "non ha capito cosa deve fare". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, entrando al prevertice del Ppe a Salisburgo. "Non si può più perdere tempo, bisogna prendere una decisione sull'immigrazione approvando la riforma di Dublino, se si fosse fatto prima non ci sarebbe stato il caso Diciotti", ha aggiunto Tajani.