Baciamano in piazza del consigliere a Cateno De Luca finisce su Fb e scoppia la rabbia del web

La polemica

Lo scatto pubblicato dalla coordinatrice regionale siciliana di +Europa, Palmira Mancuso

Uno scatto pubblicato due giorni fa su Facebook dalla coordinatrice regionale siciliana di +Europa, Palmira Mancuso, ritrae un consigliere comunale di Messina mentre in piazza, nella città dello Stretto, fa il baciamano a Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà per le europee dell’8 e 9 giugno. L’immagine è accompagnata da alcune righe di commento, che iniziano: «Da siciliana mi vergogno».

Mancuso, giornalista, direttrice dal 2011 della testata online «Messinaora.it», negli anni ha denunciato alcune iniziative di De Luca, in particolare nel periodo in cui il fondatore di SnC era sindaco di Messina.Nel corso di un incontro elettorale, successivo alla pubblicazione del post, De Luca ha replicato alla giornalista e scherzando ha detto: «Stamattina siamo finiti sul New York Times». E ha aggiunto che la persona ritratta mentre fa il baciamano, era soltanto «un amico, Ciccio Cipolla, che nel tentativo di salutarmi, tra tanta gente, ha finito per baciarmi la mano». Per la giornalista, invece, si è trattato di «un gesto di sottomissione. Chiedo a Ismaele La Vardera (vicepresidente della Commissione regionale antimafia ed esponente di ScN, ndr), se non ha nulla da dire sul baciamano».

