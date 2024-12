Manovra, in commissione Bilancio all’Ars arriva il maxiemendamento: cosa succederà coi contributi alle associazioni dopo il caso Auteri?

Regione

C'è l'ipotesi di tenere in considerazione solo gli enti con un riconoscimento regionale

Come orai prassi sono confluiti in un maxi emendamento le norme aggiuntive alla manovra di stabilità proposte dalla maggioranza. Sarebbero tutte misure di carattere generale. L’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, dovrebbe discuterne domani col presidente della Regione, Renato Schifani. E trovate le necessarie coperture, lunedì la commissione Bilancio dell’Ars dovrebbe esprimersi per inserire le norme del maxi emendamento nel testo della manovra approvata dalla giunta regionale.

E’ in capo alla Presidenza dell’Ars, in questo momento, il nodo relativo alle norme parlamentari che erano state stralciate dal testo delle variazioni di bilancio, con una dotazione di circa 80 milioni di euro, e che potrebbero confluire in un maxi-emendamento, ma su questo punto i lavori sono in corso.