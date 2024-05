Acate, lo specialista in azienda per sensibilizzare sui rischi di patologie neurologiche

Attualità

L'iniziativa in programma domani in una impresa agricola del territorio

“Proteggi il tuo cervello – Prevenire le malattie del sistema nervoso”: è questo il titolo dell’iniziativa che si svolgerà domani, giovedì 23 maggio, a partire dalle 11, presso l’azienda agricola “La Mediterranea” ad Acate.

Il dott. Antonello Giordano, direttore dell’Unità operativa complessa di Neurologia dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria, incontrerà le lavoratrici e i lavoratori dell’azienda per sensibilizzare sui rischi di patologie neurologiche che possono insorgere a causa di cattive abitudini e sulle buone pratiche da attuare per mantenere una buona salute mentale. Sono previsti gli interventi della dott.ssa Valentina Costanzo (medico dell’azienda) e della dott.ssa Gianna Miceli (presidente della Consulta Femminile di Ragusa).