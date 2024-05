La lampada di San Francesco d’Assisi in pellegrinaggio anche nella diocesi di Ragusa

Società

Le varie tappe dell'accoglienza nelle parrocchie sino al 2 agosto

Ogni anno una regione d’Italia offre l’olio per la lampada votiva che arde ininterrottamente presso la tomba di San Francesco ad Assisi. Quest’anno è la regione Sicilia ad offrire l’olio e a compiere ad ottobre un pellegrinaggio presso la tomba del Santo. In ogni Diocesi, una lampada, che è simbolo di quella che arde ad Assisi, girerà presso le comunità parrocchiali. Nella diocesi di Ragusa saranno vissuti dei momenti comunitari di preghiera secondo il calendario predisposto e, nel contempo, in tutte le comunità parrocchiali si farà la raccolta dell’olio, che verrà donato al Sacro Convento d’Assisi per alimentare la lampada dinanzi alla tomba di San Francesco (nella foto di Salvo Bracchitta l’accensione della lampada durante la messa in cattedrale dello scorso 2 febbraio).

L’accoglienza della lampada e del Lucernario

il 20 e 21 maggio a Chiaramonte Gulfi (parrocchia Santa Maria La Nova, ore 20,30)

il 25 maggio a Comiso (parrocchia Santa Maria delle Stelle, ore 20,30)

l’8 giugno a Vittoria (parrocchia San Giovanni Battista, ore 20,30)

il 14 giugno ad Acate (parrocchia San Nicolò di Bari, ore 19,30)

il 22 giugno a Ragusa (cattedrale San Giovanni Battista, ore 20,30)

il 29 e 30 giugno a Giarratana (parrocchia Maria Ss. Annunziata e San Giuseppe, ore 19,30)

il 6 e 7 luglio a Monterosso Almo (chiesa di Sant’Anna, ore 20)

il 12 luglio a Scoglitti (parrocchia Santa Maria di Portosalvo, ore 19)

il 15 luglio a Santa Croce Camerina (chiesa del Carmine, ore 19)