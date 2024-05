Ragusa, il chiarimento a coltellate in zona “Marsala” sarebbe avvenuto a causa di una ragazzina contesa: un giovane in codice rosso al Cannizzaro di Catania. Ma non è in pericolo di vita

Cronaca

Coinvolto anche un gruppo di giovani proveniente da Vittoria. Si definiscono sempre di più i contorni dell'assurdo episodio

Alla base della lite avvenuta a Ragusa giovedì sera ci sarebbe una ragazzina. Dalle parole si è passati ai fatti ed un diciottenne è finito in ospedale in codice rosso. Da quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Ragusa ad affrontarsi sono stati due gruppi di ragazzi, uno partito da Vittoria per un “chiarimento”. I due gruppi si sono incontrati nello slargo in via Vittorio Emanuele Orlando (nella foto), nei pressi della sede dell’Avis e di due istituti scolastici. La “conquista” di una ragazzina è stata al centro delle discussioni, che sarebbero in breve degenerate e sono spuntati i coltelli con fughe e inseguimenti. Uno dei ragazzi, poco più che maggiorenne, è stato colpito da due fendenti ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa e trasferito nella notte di giovedì al “Trauma center” dell’ospedale Cannizzaro di Catania per le gravi lesioni interne subite. E’ ricoverato in codice rosso ma non in pericolo di vita. Come detto indagano i carabinieri di Ragusa. Procedono la Procura per i minorenni di Catania e la Procura della Repubblica di Ragusa.

