Ragusa, la devozione a Santa Rita radicata da tempo nel cuore dei fedeli del capoluogo ibleo

La benedizione delle rose sempre un momento molto partecipato

La devozione a Santa Rita è radicata da gran tempo nel cuore dei ragusani. Osservante della tradizione popolare la parrocchia del Santissimo Ecce Homo. Che la festa, seppure vissuta all’insegna della sobrietà, sia molto sentita, lo testimonia la consistente presenza di fedeli e devoti. In molti quelli che hanno partecipato alla benedizione simbolica delle rose, fiore simbolo di Santa Rita, in particolare in occasione della santa messa presieduta dal vicario generale della diocesi, il sacerdote Roberto Asta (sopra nella foto di Salvo Bracchitta). La chiesa, ieri, è rimasta aperta dalle 7 sino alle 22. Devozione antica quella dei fedeli dell’Ecce Homo nei confronti di Santa Rita. La possiamo fare risalire intorno alla metà dell’Ottocento visto che il quadro che raffigura la santa e che è conservato nella parrocchia, sebbene non abbia alcuna datazione, lo si può fare ricondurre a poco dopo questo periodo. Quindi, la devozione sarà cominciata poco prima della realizzazione della santa icona. In ogni caso, la parrocchia ha sempre coltivato e consolidato, nei decenni, questa devozione nei confronti della santa da Cascia.