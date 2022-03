Rosario Spadaro, se il matrimonio è come le note musicali

Realizzare un matrimonio a Catania è uno degli eventi più belli nella vita ed ogni sposa sogna di avere delle foto intense che raccontino la loro storia d’amore.

Per Rosario Spadaro, che ha l’omonimo studio fotografico a Catania le fotografie di un matrimonio sono come note musicali: «Devono racchiudere – dice - dei ricordi, avere un “suono” distinguibile, trascinare ed evocare; per riuscire ad ottenere questo scopo ogni scatto unisce tecniche e creatività apprese nel corso del tempo. Durante il servizio fotografico gli sposi non devono mai sentirsi costretti e si dimentichino persino della nostra presenza, il nostro compito è ritrarre l’amore nella sua vera natura». Siamo insomma a livelli altissimi. Rosario Spdaro ha infatti appena vinto il Wedding Awards 2022 assegnato dal più importante sito di matrimoni (matrimonio.com) come miglior fotografo a Catania per il 2022.

- Come nasce la sua passione?

«Sono nato e cresciuto giocando sempre con le macchine fotografiche, dalle usa e getta a quelle professionali. Quando il mondo era ancora analogico. Quando i colori erano il bianco e il nero. Quando ci volevano ore per dare vita a una fotografia, con pazienza e passione. Negli anni ho avuto il privilegio di imparare i segreti dell’arte fotografica dai più grandi maestri italiani, come Pino Settanni, Vittorio Lioce, Sergio Cancelliere. Ogni workshop, ogni incontro, ogni esperienza ha segnato la mia visione creativa: adesso un matrimonio, un battesimo o un diciottesimo lo vedo con occhi diversi, cercando di farvi emozionare attraverso i colori, le luci e la tecnica.

Ogni mio scatto è il frammento di una storia che racconto con passione, per regalarvi un ricordo mozzafiato del vostro giorno più bello. Oggi sono affermato nel settore dei matrimoni a Catania, ma non solo, mi occupo anche di realizzare diciottesimi e battesimi elevandomi sempre ai più alti standard di qualità con l’uso di attrezzatura ad altissima risoluzione ed affiancandomi ad un team di professionisti come ad esempio quella del videomaker Francesco Vittorio che si occupa di gestire la parte video cinematografica del mio studio».

- E le fotografie di un matrimonio?

«Farò in modo che i vostri ricordi vengano custoditi per sempre nella memoria di ognuno di voi. Per me il matrimonio è un evento magico ed unico, che va vissuto con un po’ di sana leggerezza. So bene quanto il matrimonio sia importante per una coppia, soprattutto per la sposa, ed è per questo che metto nel mio lavoro tutta la passione e la cura possibile. Il mio obiettivo è quello di raccontare la vostra bellissima storia d’amore tramite le fotografie del vostro matrimonio: lo racconterò con discrezione, professionalità, amore e tanta passione.

Trovare un fotografo per il tuo matrimonio a Catania potrebbe sembrare facile grazie ai social che oggi sponsorizzano gran parte dei fotografi di matrimonio a Catania e in Italia. La cosa difficile è invece trovare un fotografo che possa farti emozionare con i propri scatti e che possa regalarti emozioni con le proprie immagini.

Un fotografo di matrimonio non deve solo avere attrezzatura di ultima generazione, ma deve innanzitutto saper immortalare gli instanti più emozionanti usando la propria creatività. Ecco che entro in gioco io con il mio team di professionisti, da anni facciamo questo lavoro con tanta passione e serietà riuscendo a raccontare storie d’amore usando uno stile innovativo e reportagistico così da rendere indimenticabile il vostro giorno più importante. Il mio è uno stile prevalentemente reportagistico, coglierò gli attimi più importanti con scatti spontanei e freschi, per avere un aspetto fotografico naturale».

- Cosa c’è nelle sue fotografie?

«Nella mia fotografia troverete sempre i “Real Moments” del vostro giorno speciale. La mia mission è progettare e realizzare per voi matrimoni esclusivi con tocchi di modernità ed eleganza. Ecco perché non basta scrivere su Google Fotografo Matrimonio Catania per trovare la persona giusta che racconti il vostro matrimonio.

Per me l’aspetto empatico è il primo fattore da valutare ma è anche il più importante. Utilizzo attrezzatura ad altissima risoluzione, ottiche fisse ad altissima qualità e per completare ci sarà un drone di ultima generazione. Il mio studio fotografico a Catania è sempre attrezzato e pronto ad accogliervi per un preventivo gratuito. Vi ascolterò e cercherò di capire quali sono le vostre esigenze e aspettative».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA