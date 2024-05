Avellino – Catania 2 – 1: è finita, D’Ausilio la ribalta, irpini in semifinale LIVE

Play off di serie C

Per i rossazzurri il gol del solito Cianci

Alle 20,30 al Partenio Lombardi il ritorno del match dei quarti di finale dei play off di serie C tra Avellino e Catania. All’andata i rossazzurri hanno battuto gli irpini 1 a 0 con il gol di Cianci. Al Catania dunque basta non perdere per passare il turno. Chi vince se la dovrà vedere con la vincente di Vicenza Padova, all’andata 2 a 0 per i vicentini.

Zeoli ha confermato il 3-5-2 con la novità Ndoj a centrocampo al posto di Zammarini che era uno dei dubbi della vigilia perchè acciaccato. Ancora Tello titolare in mediana come accadde nel match d’andata. Il tecnico del Catania ha anche confermato la coppia Cianci-Di Carmine, lasciando in panca Chiricò. In casa Avellino rivoluzione tattica del tecnico Pazienza: un 4-3-1-2 e non più 3-5-2 con D’Ausilio incaricato di assicurare superiorità numerica, con Sgarbi alle spalle delle punte Gori e Patierno.

La formazione del Catania

Le scelte di Zeoli: 3 5 2 con 22 Furlan; 46 Monaco, 16 Quaini, 27 Castellini (K); 13 Bouah, 6 Ndoj, 23 Welbeck, 7 Tello, 30 Cicerelli; 10 Di Carmine (VK), 90 Cianci. In panchina 95 Albertoni; 14 Kontek, 28 Celli; 5 Rapisarda, 31 Chiarella, 8 Sturaro, 19 Peralta, 3 Haveri, 77 Marsura; 32 Chiricò, 9 Costantino.

La formazione dell’Avellino

Le scelte di Pazienza: Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Frascatore, Liotti; De Cristofaro, Armellino, D’Ausilio; Sgarbi; Gori, Patierno. A disp. Pane, Pizzella, Ricciardi, Tito, Llano, Mulè, Cionek, Palmiero, Pezzella, Dall’Oglio, Rocca, Russo, Lores Varela, Marconi.

Chi arbitra

L’arbitro del match è Andrea Bordin di Bassano del Grappa; gli assistenti sono Antonio D’Angelo di Perugia e Stefano Franco di Padova. Quarto uomo Carlo Rinaldi anche lui di Bassano del Grappa. VAR Antonio Di Martino di Teramo, AVAR Daniele Minelli di Varese.

Dove vederla in tv

Si gioca alle 20,30 con lo stadio avellinese che sarà stracolmo, con pochi tifosi ospiti, con la diretta su Sestarete in chiaro e su Sky e Now a pagamento e con i collegamenti anche su Telecolor.

La partita

Primi 5 minuti, l’Avellino spinge ma non punge. Il Catania si difende con ordine.

Al 9′ GOOOOOLLLLLLLL: Sugli sviluppi di un fallo laterale Cianci è un avvoltoio!

Al 13′ la reazione dell’Avellino: Patierno non approfitta di un pallone vagante nell’area catanese e spara alle stelle.

Al 16′ Cirelle da 30 metri impegna severamente Ghidotti che devia in angolo. Poi Tello da fuori area spara altissimo.

23′ L’Avellino prova a reagire ma il Catania sembra in controllo.

Ad Avellino piove con una discreta intensità. Campo scivolosissimo.

25′ D’Ausilio da fuori area tira: la conclusione è forte ma finisce alta con Furlan in controllo.

36′ L’Avellino sembra avere accusato il colpo e non riesce ad essere davvero pericolo. Il Catania si vede spesso nella metà campo irpina.

45′ Un minuto di recupero. Si chiude il primo tempo: Catania avanti 1 a 0 grazie al gol di Cianci in apertura.

46′ Ripartiti! Non ci sono cambi.

49′ Zeoli cambia: esce Cicerelli dentro Celli.

50′ Buona occasione per il Catania ma Di Cermine sbaglia la rifinitura.

51′ GOOOLLLLL AVELLINO: Liotti dal limite a giro insacca all’incrocio dei pali ed è 1 a 1

Il Catania non è rientrato in campo concentrato e l’Avellino sta spingendo per cercare di ribaltare il match.

63′ Zeoli cerca di allentare la pressione dell’Avellino: escono Ndoj e Di Carmine, entrano Kontek e Marsura.

65′ Cianci stacca di testa ma il pallone da alto. Buona occasione per il bomber rossazzurro.

66′ Cianci solo davanti al portiere si fa ipnotizzare. Ma forse sarebbe stato off side.

70′ Avellino si gioca il tutto per tutto alla ricerca del gol qualificazione: esce Liotti ed entra Russo, entra anche Marconi al posto di Gori. Pazienza mette altri due attaccanti e ora è un Avellino iper offensivo.

75′ L’Avellino produce il massimo sforzo alla ricerca del gol qualificazione.

78′ Diagonale di Sgarbi, ma Furlan è sicuro.

79′ Zeoli prova ad allentare la pressione irpina: dentro Sturaro e Costantino, al posto di Tello e Cianci sfinito.

83′ GOOOLLLLL AVELLINO: Russo affonda come un coltello nel burro sulla fascia sinistra. Da una sua azione D’Ausilio dal dischetto tira una bomba e batte Furlan.

Ci sono cinque minuti di recupero. Il Catania deve giocarsi il tutto per tutto.