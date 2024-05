Bagnaia, vincere in Catalogna mi dà un gran gusto

agenzia

"Volevo sfatare il mito che qui non riuscivo a finire le gare"

ROMA, 26 MAG – “Ero arrabiato per come era andata ieri, ma sapevo che avevo il potenziale per vincere. Quando ho visto che Martin stava avendo dei problemi all’anteriore ho spinto ed è andata bene”. Francesco Bagnaia a Sky ha commentato così la sua prima vittoria in Catalogna. “Ieri mi sono steso per averla fatta piano, oggi ho deciso di rischiare proprio lì” ha aggiunto, parlando della curva 5, dove nella sprint era caduto ed oggi ha compiuto il sorpasso decisivo su Jorge Martin. “Sapevo che meno stavo dietro a Jorge e meglio era per la gomma davanti. E poi volevo sfatare il mito che qui non riuscivo a finire le gare – ha aggiunto – Vince oggi mi dà proprio gusto, pensando a quello che era successo l’anno scorso”.

