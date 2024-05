Calcio: Frosinone; con l’Udinese in palio la salvezza

agenzia

'Stirpe' esaurito per il match di domenica sera

FROSINONE, 23 MAG – Febbre altissima a Frosinone per la sfida-salvezza di domenica sera contro l’Udinese. Lo stadio “Benito Stirpe” sarà tutto esaurito per la seconda volta di fila dopo la gara contro l’Inter. Nel giro di poche ore i biglietti sono andati a ruba, compresi i mille del settore ospiti. Dunque saranno oltre 16 mila gli spettatori che assisteranno a una partita decisiva per entrambe le squadre. Il Frosinone è padrone del suo destino: basterà non perdere per festeggiare la prima storica salvezza in Serie A. “Ma non faremo calcoli – ha detto il fantasista Soulé, scelto dalla Lega come uno dei 3 migliori under 23 della Serie A – Dobbiamo giocare per vincere e conquistare la salvezza insieme ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto per l’intera stagione in casa e fuori”. Il Frosinone punta forte sulla carica dei tifosi mobilitati per un appuntamento memorabile. “Tra pochi giorni si giocherà una partita che potrà segnare ancora una volta la nostra storia. Sappiamo tutti cosa fare, non risparmiandoci, è doveroso e scontato arrivare con largo anticipo allo “Stirpe”. Ci stiamo giocando più di una finale di un mondiale”, hanno scritto i gruppi della Curva Nord sui canali social di riferimento. Anche il tecnico Eusebio Di Francesco ha lanciato un appello alla tifoseria. “Siamo una grande famiglia ed ovviamente i supporters ne fanno parte – ha sottolineato – Spero che domenica siano il 12/o uomo in campo”. L’allenatore dei ciociari sta lavorando molto sull’aspetto mentale fondamentale in un gruppo giovane che potrebbe subire la pressione di un momento così importante e pagare l’emozione. In campo dovrebbe scendere la stessa formazione che ha battuto il Monza con Soulé ed Harroui sulla trequarti a supporto del centravanti Cheddira, a segno domenica scorsa. Resta in dubbio capitan Mazzitelli che potrebbe andare in panchina.

