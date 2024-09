Catania contro Monopoli al Massimino per la settima giornata di serie C. Il primo tempo si chiude sullo 0 a 0

La sfida

La squadra allenata da Toscano ha la possibilità di invertire la rotta contro l'attuale capolista. Le formazioni ufficiali. Fischio d'inizio alle 20.45

Serve già una scossa al Catania, che alle 20.45 per la settima giornata di serie C affronterà il Monopoli. La squadra allenata da Toscano ha contro la capolista la possibilità di scuotere la classifica dopo che nelle sfide con Picerno, Giugliano e Cerignola qualcosa non è andato per il verso giusto. Nelle ultime cinque sfide tra le due squadre il Catania ha ottenuto due vittorie (3 a 1 il 31 gennaio 2021 in casa e il 4 ottobre 2020 fuori casa) e due pareggi (1 a 1 il 28 gennaio 2024 al Massimino e 0 a 0 all’andata al Veneziani di monopoli). L’ultima sconfitta contro il Monopoli risale al 2 febbraio 2020 (2 a 0), al Massimino.

Il primo tempo si chiude 0 a 0. Un Catania più aggressivo della controparte con almeno sei buone incursioni in area che non producono il vantaggio. Ottima la fase difensiva. Ma non basta.

Il Catania sblocca il risultato al quarto minuto della ripresa con Lunetta: 1 a 0.

Le formazioni

Catania (3-4-2-1): 31 Adamonis; 27 Castellini (K), 15 Di Gennaro (VK), 33 Anastasio; 44 Guglielmotti, 14 Verna, 20 Carpani, 23 Lunetta; 17 Luperini, 11 D’Andrea; 32 Montalto. A disposizione: 42 Torrisi, 22 D’Agata; 24 Gega, 3 Celli; 19 Raimo, 16 Quaini, 37 Forti, 35 Ciniero; 10 Jiménez, 21 Stoppa; 9 Inglese. All: Toscano Indisponibili Bethers, Ierardi, De Rose, Di Tacchio, Sturaro, Popovic, Fazio, Bizzotto, Ferrini.

Monopoli (3-5-2): 1 Vitale; 77 Viteritti (C), 6 Miceli, 5 Angileri; 17 Cristallo, 10 Bulevardi, 19 De Risio, 23 Calvano, 3 Pace; 45 Yeboah, 11 Vazquez. A disposizione: 12 Garofani, 22 Sibilano, 18 Virgilio, 20 Cascella, 16 Valenti, 71 Cellamare, 8 Battocchio, 53 De Vietro, 33 Yabre, 21 Scipioni, 98 Bruschi, 7 De Sena, 9 Grandolfo.