Ginevra, Djokovic in semifinale

agenzia

Prosegue l'avvicinamento del n.1 al Roland Garros

ROMA, 23 MAG – Novak Djokovic continua l’avvicinamento al Roland-Garros raggiungendo le semifinali del torneo Atp 250 di Ginevra. Qualificazione raggiunta senza troppi sforzi contro l’olandese Tallon Griekspoor, battuto 7-5, 6-1. Il numero 1 del mondo, ancora alla ricerca della prima finale nel 2024, è venuto per la prima volta sulla terra battuta di Ginevra alla ricerca di risultati e costanza prima dell’inizio di domenica dello Slam parigino, di cui è campione in carica. Il 27enne Griekspoor, n.27 del ranking, ha messo in difficoltà Djokovic solo nel primo set, costretto a cancellare quattro set point avversari sul 4-5 prima di infilare sette game di fila. L’olandese è poi completamente sparito nel secondo, non senza motivo: aveva terminato all’inizio del pomeriggio il suo match di secondo turno interrotto il giorno prima dalla pioggia contro il canadese Denis Shapovalov, ed ha avuto solo tre ore prima di tornare in campo. Venerdì Djokovic incontrerà il ceco Tomas Machac, 44mo al mondo, che ha raggiunto una semifinale per la prima volta sul circuito Atp dopo aver battuto l’americano Alex Michelsen.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA