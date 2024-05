Giro: Pogacar esulta ‘volevo vincere per onorare la maglia rosa’

agenzia

'Domani la mia prima volta a Roma, dal team lavoro eccezionale'

ROMA, 25 MAG – In maglia rosa dalla seconda tappa, arriva a Roma da trionfatore. Tadej Pogacar si gode il suo Giro d’Italia a cui ha messo il sigillo già dalle prime battute: con sei vittorie di tappa, l’ultima proprio alla vigilia della passerella nella Capitale, lo sloveno non ha nascosto la soddisfazione per l’impresa. “Non è stato un viaggio tranquillo, ma avevo delle gambe incredibili – ha detto Pogacar al termine della 20/a frazione con arrivo a Bassano – Il piano era questo, la squadra ha fatto un lavoro eccellente. Molano e Oliveira hanno lavorato nella prima parte, Bjerg e Stake Laengen hanno imposto un bel ritmo lungo la prima scalata del Monte Grappa, al resto ci abbiamo pensato sull’ultima salita. Il gap che avevo mi ha permesso di poter affrontare con tranquillità la discesa. Volevo vincere per onorare questa maglia rosa che indosso dal secondo giorno. Il calore del pubblico è stato impressionante, voglio ringraziare tutti i tifosi che sono venuti. Domani sarà la mia prima volta a Roma, sono sicuro che sarà una giornata piacevole”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA