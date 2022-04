F1: Imola; Leclerc'inizio oltre aspettative, qui sarà speciale'

ROMA, 21 APR - "Un inizio oltre le nostre aspettative. Sapevamo di aver fatto un buon lavoro ma prima delle gare non puoi saperlo esattamente e ora possiamo dire d'aver fatto un gran lavoro". Parola di Charles Leclerc in vista del Gran Premio di Imola nello speciale di Sky Sport 'Doppio Rosso' di stasera: "E' una bellissima sensazione - aggiunge il pilota monegasco - poi sul fatto se mi senta leader devo dire che sto provando a fare il mio e fino ad ora è andata molto bene. Non mi concentro sulle gerarchie ma sul lavoro da fare i pista. Io voglio vincere e dopo le prime tre gare abbiamo la visto che la nostra macchina può lottare per la vittoria e il mio obiettivo è vincere". "Imola? L'approccio - aggiunge Leclerc - sarà lo stesso, ma qui è chiaro che sarà un weekend molto speciale".

