Grazie all'oro dell'avolese Busà nel karate record di medaglie per l'Italia alle Olimpiadi

Grazie all'avolese uigi Busà che ha vinto uno straordinario oro nella finale del karate 75 kg alle Olimpiadi di Tokyo 2020, per l’Italia c'è un’altra medaglia. E si tratta di una medagli importantissima. E' infatti la 37ª di questa spedizione azzurra, record assoluto ai Giochi che migliora i 36 podi ottenuti dalle spedizioni azzurre di Los Angeles 1932 e Roma 1960.

Il 33enne siciliano ha sconfitto in finale l’eterno rivale il 35enne azero Rafael Aghayev per 1-0. E’ il nono oro per l’Italia team ai Giochi.

«Mamma, ce l’ho fatta!», l'urlo di gioia del siciliano dopo aver vinto l’oro olimpico

