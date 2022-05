San Vito lo Capo, Bartlomiej e Dorota si sono sposati: «Noi stregati da questo posto»

Questa mattina il sindaco Giuseppe Peraino ha unito in matrimonio due cittadini polacchi Dorota Fratczak Jacoda , 31 anni, e Bartlomiej Forreiter Maciej, 22 anni. La cerimonia si è svolta al palazzo municipale alla presenza dei familiari della giovane coppia. I neo sposi hanno deciso di ritornare a San Vito Lo Capo appositamente per celebrare le loro nozze e trascorrere la luna di miele. Erano infatti venuti lo scorso anno in vacanza ed erano rimasti letteralmente stregati dalla bellezza del territorio ed entusiasti dall’accoglienza ricevuta e del buon cibo. "E' stato una grande emozione - dice il sindaco Giuseppe Peraino- celebrare questo rito e suggellare l’amore di questa giovane coppia, alla quale ho rivolto i miei più sinceri auguri per un sereno futuro. Ho anche ringraziato i due sposi per aver scelto San Vito Lo Capo per la seconda volta, e per un evento così importante; e per la pubblicità che, dalla Polonia, avrà sicuramente ricadute positive in termini di promozione del nostro territorio che si conferma location ideale anche per celebrare le nozze».

