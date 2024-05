Europee: Renzi, ‘mi candido per stare davvero in Europa’

agenzia

Roma, 24 mag “Mi candido in Europa per stare davvero in Europa. E per portare a Bruxelles la voce del terzo settore, dell’economia sociale, della cura”. Lo scrive Matteo Renzi sui social.

“Ieri ho visitato il don Orione a Ercolano. E per i ragazzi di quelle strutture, per le loro famiglie, voglio proseguire l’impegno che mi ha portato a scrivere la riforma del terzo settore, il dopo di noi, la legge sull’autismo -prosegue il leader di Iv-. Su questi temi parlano in molti: pochi però possono presentare risultati concreti. Ma quello che abbiamo fatto, comunque, non basta. Per essere solida l’Europa deve essere solidale”.