Mic: Usigrai, ‘smentita P.Chigi non richiesta, perché rispondono a posto di Rai?’

Roma, 27 ott. “L’esecutivo Usigrai è sorpreso per la risposta di Palazzo Chigi ad un comunicato in cui il sindacato unitario delle giornaliste e dei giornalisti della Rai aveva chiesto all’Azienda di Viale Mazzini di smentire che suoi dirigenti fossero pronti a mostrare contenuti di Report in anteprima per il governo. Per noi è chiara la distinzione che deve esserci tra servizio pubblico radiotelevisivo e governo. Invece la risposta di oggi la dice lunga su come Palazzo Chigi consideri la Rai”. Così in una nota l’Usigrai.

