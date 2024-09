Open Arms: Memoria Pm, ‘da Salvini reiterate, illegittime e volontarie condotte’**

agenzia

Palermo, 16 set. “E’ indubbio che, sin da, almeno, il 14 agosto 2019, le reiterate, illegittime, volontarie e coscienti, condotte dell’imputato” Matteo Salvini, “di diniego del POS (porto sicuro ndr), poste in essere nell’esercizio dei poteri e delle attribuzioni di Ministro dell’Interno, hanno causalmente impedito ai 147 migranti della Open Arms di lasciare la nave soccorritrice. È stato solo ed esclusivamente l’indebito rifiuto di indicare il POS e del correlativo illecito diniego espresso dell’autorizzazione allo sbarco, a far sì che i migranti, dopo essere stati soccorsi in mare, sono stati costretti forzatamente a rimanere a bordo del natante per più giorni”. E’ quanto si legge nella memoria depositata dalla procura di Palermo presso la cancelleria della seconda sezione penale del Tribunale dopo la richiesta di condanna a 6 anni per il vicepremier accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio.