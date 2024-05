Cori anti-stranieri e saluti nazisti sulle note di Gigi D’Agostino: il video dei giovani vip tedeschi che indigna la Germania

Video dalla rete

Polemiche e indignazione in Germania per un video, diventato virale, in cui un gruppo di giovani ‘vip’ tedeschi intona cori contro gli stranieri e accenna saluti romani e imitazioni di Hitler in un rinomato locale dell’esclusiva isola di Sylt nel Mare del Nord.

Nell’elegante cittadina di Kampen, il gruppo si è filmato nel bar delle celebrità ‘Pony’ mentre intonava il coro “Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!” (“La Germania per i tedeschi, fuori gli stranieri!”) sulle note della famosa hit ‘L’amour Toujours’ del dj italiano Gigi D’Agostino, spesso usata dai gruppi neonazisti per adattarla a slogan xenofobi.