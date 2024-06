Il pezzo di un razzo spaziale cinese si schianta sulla città: gente terrorizzata in fuga

Video dalla rete

Il lancio di un razzo spaziale con a bordo un satellite astrofisico avvenuto sabato in Cina ha avuto una spiacevole sorpresa per i residenti di una località nel sud del Paese. I video pubblicati sui social media mostrano la caduta di uno stadio del razzo nella città di Guiding, nella provincia di Guizhou, mentre diverse persone fuggono terrorizzate. La scia marrone-rossastra lasciata nel cielo dal componente spaziale ha sollevato preoccupazioni sulla possibile tossicità del propellente utilizzato nel razzo, riferiscono i media locali. Il razzo Chang Zheng 2C è decollato dal centro di lancio satellitare di Xichang con a bordo un satellite franco-cinese progettato per studiare le esplosioni di raggi gamma. La China Aerospace Science and Technology Corporation ha dichiarato che il lancio è stato un successo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA