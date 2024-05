Un uomo è intrappolato nel camion della spazzatura: il video del salvataggio dei Vigili del Fuoco

Video dalla rete

I vigili del fuoco hanno salvato un uomo che era intrappolato in un camion della spazzatura a Colorado Springs, USA. A lanciare l’allarme l’autista del camion, che ha sentito un uomo chiedere aiuto dalla pancia del veicolo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo aveva cercato rifugio in un cassonetto durante la notte ed è stato accidentalmente raccolto dall’autista del camion durante l’operazione di raccolta dell’immondizia. Dopo il salvataggio, l’uomo è stato portato in ospedale per ferite lievi. (Storyful)

