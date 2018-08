Bologna, ecco il video del tamponamento che ha scatenato l'inferno

E' di due morti e 55 feriti (14 sono gravi) il bilancio del violento incendio avvenuto sul ponte dell’Autostrada sul raccordo di Casalecchio a Borgo Panigale innescato da un incidente stradale in tangenziale fra un camion che trasportava sostanze infiammabili e alcune auto. Il ponte dell’Autostrada è parzialmente crollato. Il raccordo autostradale di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto, in entrambe le direzioni, è chiuso così come il tratto sulla tangenziale di Bologna, tra Bologna Casalecchio e lo svincolo 3 Ramo Verde in entrambe le direzioni.