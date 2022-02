Ucraina, rissa in diretta Tv: pugni al parlamentare filorusso

Tensione alle stelle tra Russia e Ucraina e non solo sul campo ma anche in tv. Durante la trasmissione televisiva ucraina "Libertà di parola", condotta dal giornalista Savik Shuster, è scoppiata una rissa tra il parlamentare ucraino filorusso Nestor Shufrych e il giornalista Yuriy Butusov. Durante il talk show, Shufrych si è rifiutato di condannare Putin per aver schierato le truppe al confine, scatenando l'ira del giornalista che lo ha aggredito colpendolo al volto.Nella stessa trasmissione erano presenti l'ex primo ministro Arseniy Yatsenyuk, che si è subito prodigato per dividere i due, e l'ex presidente Petro Poroshenko.

(vgideo da Youtube)

